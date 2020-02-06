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Valilikten ’ırmakta kaybolan baba’ açıklaması

SAMSUN HABERLERİ  | 06.02.2020 09:18 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği tarafından, Terme ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan babayı bulmak için yapılan arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.Olayın gerçekleştiği yerden itibaren yaklaşık 3 kilometrelik ırmak yatağının 6 dalgıç ve 1 bot ile kontrol edildiği ve ayrıca Sahil Güvenlik helikopteri ile yakın uçuş yapılarak da kayıp şahsın arandığı ancak henüz bir sonuca varılamadığı, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Samsun Valiliğinin yaptığı açıklamada, “4 Şubat 2020 günü saat 23.20’de Terme ilçesi Fenk Mahallesi Adliye Binası arkasında bulunan köprüden kendisini Terme Çayı’na atan 14 yaşındaki G.G.

Samsun Valiliği tarafından, Terme ilçesinde ırmağa atlayan kızını kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılarak kaybolan babayı bulmak için yapılan arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Olayın gerçekleştiği yerden itibaren yaklaşık 3 kilometrelik ırmak yatağının 6 dalgıç ve 1 bot ile kontrol edildiği ve ayrıca Sahil Güvenlik helikopteri ile yakın uçuş yapılarak da kayıp şahsın arandığı ancak henüz bir sonuca varılamadığı, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Samsun Valiliğinin yaptığı açıklamada, “4 Şubat 2020 günü saat 23.20’de Terme ilçesi Fenk Mahallesi Adliye Binası arkasında bulunan köprüden kendisini Terme Çayı’na atan 14 yaşındaki G.G. isimli kızını kurtarmak için peşinden suya atlayan baba Gürsel Günal’ı ve kızını sudan çıkarmak için o sırada devriyede bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz anında müdahalede bulunmuş, G.G. isimli kız çocuğu ekiplerimizin takip ve telkinleri neticesinde kıyıya çıkmayı başarırken, babası Gürsel Günal akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştur” sözleriyle olayın gelişimine değinildi.
Arama çalışmalarının devam ettiği, “Gürsel Günal isimli şahsın bulunmasına yönelik olay yaşanır yaşanmaz Samsun Emniyet Müdürlüğünden ivedilikle dalgıç ekipleri talep edilmiş olmakla birlikte olayın aciliyetine binaen ilk etapta Terme Arama Kurtarma Ekibi Derneği profesyonel dalgıçlarından da faydalanılmıştır. Saat 00.10 sıralarında olay mahalline intikal eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri tarafından da arama çalışmalarına başlanmış olup, saat 02.00’de arama çalışmalarına ara verilmiş ve 05 Şubat 2020 günü saat 08.00 itibarıyla arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin katılımıyla geniş kapsamlı olarak başlanmış, olayın gerçekleştiği Fenk Mahallesi Gençlik Parkı Adliye arkasından başlayarak çayın denize döküldüğü Terme Çangallar Mahallesi’ne kadar yaklaşık 3 kilometrelik ırmak yatağı 6 dalgıç ve 1 bot ile kontrol edilmiş, ayrıca Sahil Güvenlik helikopteri ile yakın uçuş yapılarak kayıp şahıs Gürsel Günal’a ulaşılmaya çalışılmış, ancak kayıp şahsa ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarına 06 Şubat 2020 günü saat 08.00’de devam etmek üzere 17.30’da ara verilmiştir” sözleriyle ifade edildi.

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