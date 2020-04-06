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Valilikten "Kovid-19'un İzmir'deki dağılımına" ilişkin haberlere yalanlama

İZMİR HABERLERİ  | 06.04.2020 00:09 | Son Güncelleme

Valilikten "Kovid-19'un İzmir'deki dağılımına" ilişkin haberlere yalanlama

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, sosyal medyada Kovid-19'un İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Kovid-19'un İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberler yer aldığı ve bunların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu ve benzeri yalan haberlerle ilgili yasal işlemler yapılmakla beraber bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmaması önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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İzmir Valiliği Kovid-19 salgın sosyal medya

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