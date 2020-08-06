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Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Eskişehir Valiliği, içinde Eskişehir’in de bulunduğu bazı büyükşehirlerde Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağın başlatıldığı ile ilgili sosyal medyada dolaşan haberi yalanladı.1 Ağustostan 9 Eylüle kadar bazı büyükşehirler ve Zonguldak ile 15 ilde sokağa çıkma yasağı haberi sahte çıktı.

Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması

Eskişehir Valiliği, içinde Eskişehir’in de bulunduğu bazı büyükşehirlerde Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağın başlatıldığı ile ilgili sosyal medyada dolaşan haberi yalanladı.
1 Ağustostan 9 Eylüle kadar bazı büyükşehirler ve Zonguldak ile 15 ilde sokağa çıkma yasağı haberi sahte çıktı. Bir kaç gündür sosyal medyada yayılan bu haber vatandaşlar arasında endişe oluşturuyor. Söz konusu Eskişehir Valiliği yayılan sahte haberi hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanalarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur” diye vatandaşları uyardı.

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Akşam
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Tepebasi
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Odunpazari
Mihalıççık Eczanesi
Odunpazari
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Yunusemre Eczanesi
Odunpazari
Anıl Eczanesi
Tepebasi
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