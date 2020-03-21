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Valilikten ‘Sandalye ve tabureleri kaldırın’ uyarısı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 21.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada “Çay bahçeleri ve kıraathane önlerinde bırakılan tüm sandalye, tabure ve masa gibi vatandaşların oturacakları malzemelerin ivedilikle kaldırılması önemle rica olunur” denildi.Kırklareli Valiliğince yapılan duyuruda, “Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında genelge ile kapatılan tüm iş yerlerimizin, özellikle çay bahçeleri ve kıraathane önlerinde bırakılan tüm sandalye, tabure ve masa gibi vatandaşların oturacakları malzemelerin ivedilikle kaldırılması önemle rica olunur” denildi.

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada “Çay bahçeleri ve kıraathane önlerinde bırakılan tüm sandalye, tabure ve masa gibi vatandaşların oturacakları malzemelerin ivedilikle kaldırılması önemle rica olunur” denildi.
Kırklareli Valiliğince yapılan duyuruda, “Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında genelge ile kapatılan tüm iş yerlerimizin, özellikle çay bahçeleri ve kıraathane önlerinde bırakılan tüm sandalye, tabure ve masa gibi vatandaşların oturacakları malzemelerin ivedilikle kaldırılması önemle rica olunur” denildi.

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