Valilikten şehit açıklaması

Samsun Valiliği yaptığı açıklama ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde girilen silahlı çatışmada şehit olan P.Uzm.Çvş. Süleyman Ural’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Yapılan açıklamada, “İlimiz Vezirköprü ilçe nüfusuna kayıtlı Arslan-Arife oğlu Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, Kuzey Irak’ta icra edilmekte olan Pençe-Kaplan Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucu şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” denildi.

