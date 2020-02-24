YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Valilikten ’şiddetli fırtına’ uyarısı

Valilikten ’şiddetli fırtına’ uyarısı

ORDU HABERLERİ  | 24.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Ordu Valiliğinden yapılan uyarıda, şiddetli fırtına olabileceğine dikkat çekildi.Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Ordu’da bugün başlaması beklenen lodos rüzgarın, zamanla batı ve kuzey batı yönlerde, iç kesimlerin yükseklerinde ve kuzey kesimlerde etkisini arttırarak, saatte 50-70 kilometre hıza ulaşabileceğine dikkat çekildi.

Valilikten ’şiddetli fırtına’ uyarısı

Ordu Valiliğinden yapılan uyarıda, şiddetli fırtına olabileceğine dikkat çekildi.
Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Ordu’da bugün başlaması beklenen lodos rüzgarın, zamanla batı ve kuzey batı yönlerde, iç kesimlerin yükseklerinde ve kuzey kesimlerde etkisini arttırarak, saatte 50-70 kilometre hıza ulaşabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Tekirdağ'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Nüfus 50 bin, toplanan çöp 80 ton

Nüfus 50 bin, toplanan çöp 80 ton

Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

Ordu Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
12:47
İkindi
15:48
Akşam
18:19
Yatsı
19:38

Ordu Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Altinordu
Subaşı Eczanesi
Altinordu
Ulus Eczanesi
Altinordu
Nokta Eczanesi
Fatsa
Seçkin Eczanesi
Fatsa
Tepe Eczanesi
Unye
Tiyaloğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.