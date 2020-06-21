YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Valinin şehit ailesini ziyaretinde ilginç tesadüf ortaya çıktı

Valinin şehit ailesini ziyaretinde ilginç tesadüf ortaya çıktı

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kastamonu'ya yeni atanan ve Babalar Günü nedeniyle şehit babası Selahattin Tokat'ı ziyaret eden Vali Avni Çakır'ın kardeşinin de Tokat'ın oğlu ile aynı gün aynı yerde şehit düştükleri öğrenildi

Kastamonu Valiliğine atanan Avni Çakır'ın Babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği şehit babası Sadık Tokat'ın oğlu ile kardeşinin, aynı gün aynı yerde şehit düştüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Valiliğine atanmasının ardından geçtiğimiz çarşamba günü kentteki görevine başlayan Çakır, Babalar Günü dolayısıyla şehit babası Sadık Tokat'ı ziyaret etmeye karar verdi.

Ziyarete giderken İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran ile yaptığı sohbette, Tokat'ın oğlu Selahattin Tokat ile kardeşi Ali Çakır'ın 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda aynı anda şehit olduğu ortaya çıktı.

Vali Çakır ve şehit babası Tokat, şehidin kabrini ziyaretlerinde dua etti.

Vali Çakır, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için de bu tanışmanın çok büyük bir tesadüf olduğunu söyledi.

Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız atandığımız günden itibaren şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman emrinde olmamız talimatını verdi. Bu kapsamda biz de ilk ziyaretlerimizi şehit ailelerine yaptık. Ziyaret ettiğimiz şehit babalarımızın Babalar Günü'nü kutladık. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındayız." dedi.

İlk ziyaretini Sadık Tokat'a yaptıklarını ifade eden Çakır, "Kardeşim ile Sadık amcanın oğlunun aynı olayda şehit olduğunu öğrendim. İlahi bir tesadüftü." diye konuştu.

Şehit babası Tokat ise birçok köy sakininin köyünü terk etmesine rağmen oğlunun şehit olmasının ardından köyünü terk etmediğini, her gün oğlunun mezarına giderek dua ettiğini söyledi.

Vali Çakır'ın dün kendisini ziyaret ettiğini aktaran Tokat, "Bana ziyarete gelirken durumu öğrenmiş. 'Bundan sonra da sık sık ziyaret edeceğim. İlk ziyaretimi sana yaptım' dedi. Vali Bey'in kardeşi ile oğlumun birlikte fotoğrafı var mı diye bakacaktık ama albümleri bulamadık. Daha sonra gelecek bakacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kastamonu Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:02
Sabah
05:05
Öğle
12:52
İkindi
16:52
Akşam
20:29
Yatsı
22:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Doğa Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu

Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

GÜNCELLEME - Yola çekilen halata takılıp düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Yola çekilen halata takılıp düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Tosya’da Yarışma Ödül Töreni Yapıldı

Tosya’da Yarışma Ödül Töreni Yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.