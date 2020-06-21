Valinin şehit ailesini ziyaretinde ilginç tesadüf ortaya çıktı

Kastamonu Valiliğine atanan Avni Çakır'ın Babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği şehit babası Sadık Tokat'ın oğlu ile kardeşinin, aynı gün aynı yerde şehit düştüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Valiliğine atanmasının ardından geçtiğimiz çarşamba günü kentteki görevine başlayan Çakır, Babalar Günü dolayısıyla şehit babası Sadık Tokat'ı ziyaret etmeye karar verdi.

Ziyarete giderken İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran ile yaptığı sohbette, Tokat'ın oğlu Selahattin Tokat ile kardeşi Ali Çakır'ın 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda aynı anda şehit olduğu ortaya çıktı.

Vali Çakır ve şehit babası Tokat, şehidin kabrini ziyaretlerinde dua etti.

Vali Çakır, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için de bu tanışmanın çok büyük bir tesadüf olduğunu söyledi.

Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız atandığımız günden itibaren şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman emrinde olmamız talimatını verdi. Bu kapsamda biz de ilk ziyaretlerimizi şehit ailelerine yaptık. Ziyaret ettiğimiz şehit babalarımızın Babalar Günü'nü kutladık. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındayız." dedi.