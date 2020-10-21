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Vali Su, model fabrika ve inovasyon merkezinde incelemelerde bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 21.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Vali Ali İhsan Su, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) model fabrika ve inovasyon merkezinde incelemelerde bulundu.Model fabrika ve inovasyon merkezi olarak tek çatı altında hizmet verecek ve bu bakımdan Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan projede yaptığı incelemeleri sırasında Vali Su’ya, Karayolları 5.

Vali Ali İhsan Su, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) model fabrika ve inovasyon merkezinde incelemelerde bulundu.
Model fabrika ve inovasyon merkezi olarak tek çatı altında hizmet verecek ve bu bakımdan Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan projede yaptığı incelemeleri sırasında Vali Su’ya, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan’ın yanı sıra, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulu üyeleri ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.
Sanayi 4.0’a geçiş için önemli fırsatlar sunacak olan model fabrika ve inovasyon merkezinde yürütülecek faaliyetler, inşa sürecinde gelinen son durum ve mimari yapı ile ilgili olarak yetkililerden bilgi alan Vali Su, merkezde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından 1. OSB’de yapımı devam eden heliport (helikopter pisti) inşaat alanında da incelemelerde bulundu.
Vali Su, daha sonra yapımı devam etmekte olan ve tamamlandığında 2.5 kilometre uzunluğa sahip olacak olan Sayköy mevkiindeki Organize Sanayi Bölgesi-Ashab-ı Kehf otoban bağlantı yolu inşa alanında incelemelerde bulunarak, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) koordinasyonunda, MTOSB ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, 3 bin 800 metrekare kapalı alan üzerine toplam 5 bin metre kare üzerinde kurulan model fabrika ve inovasyon merkezinin, yalın üretim teknikleri ile beraber son teknoloji makine ve ekipmanlarla uygulamalı olarak KOBİ’lere ve fabrikalara verimliliği ve rekabetçi iş gücünü arttırmak, israfı azaltmak için eğitim ve danışmanlık hizmeti vermesi, yeni ürün oluşturma, teknoloji geliştirme ve bunların yanında ürün, pazar, pazarlama, süreç, iş gücü ve iş birlikleri konularında hizmet vermesi hedefleniyor.

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