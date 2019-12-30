YURTHABER
  4. Valisi Aykut Pekmez, yeni yılı kutlaması

Valisi Aykut Pekmez, yeni yılı kutlaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yeni yılın insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, acıların yaşanmadığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği günler getirmesini diledi.Vali Pekmez açıklamasında, "Her yeni yıl beraberinde yeni umutları, yeni umutlar ise daha güzel başlangıçları hayatımıza getirir.

Valisi Aykut Pekmez, yeni yılı kutlaması

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yeni yılın insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, acıların yaşanmadığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği günler getirmesini diledi.
Vali Pekmez açıklamasında, "Her yeni yıl beraberinde yeni umutları, yeni umutlar ise daha güzel başlangıçları hayatımıza getirir. Tüm insanlığın büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan bu günlerin, geride bırakılan 2019 yılının muhasebesini yaparken, 2020 yılı da yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Adıyaman Valiliği olarak yeni yılda da toplumun tüm kesimleriyle tam bir işbirliği ve dayanışma içerisinde ilimiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin, halkımıza daha fazla sosyal ve ekonomik imkânlar sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Tarihi birikiminden ve var olan potansiyelinden aldığımız güçle Adıyaman’ımızın önüne yeni ufuklar açma, gelişimine ivme kazandırma konusunda azim ve kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği, halkımızın huzur ve güveni ile vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna hayatını feda etmekten tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle 2020 yılının ilimiz, ülkemiz ve tüm dünya için barış, kardeşlik ve huzur ortamının arttığı, sıkıntıların sona erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hizmetinde bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğum saygıdeğer Adıyamanlı hemşehrilerimin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Adıyaman Belediyeler Birliği toplandıAdıyaman Belediyeler Birliği toplandı
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler, Hatay engellini aştıAdıyaman Belediyesi İşitme Engelliler, Hatay engellini aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Zeytinburnu’nun ’Sıfır Atık’ Mahallesi Merkezefendi

Zeytinburnu’nun ’Sıfır Atık’ Mahallesi Merkezefendi

Maltepe yeni yılı sanatla karşılıyor

Maltepe yeni yılı sanatla karşılıyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Aralık Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:34
İkindi
15:03
Akşam
17:23
Yatsı
18:45

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Pazartesi

Ketencioğlu Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Güreşte Adıyaman’ı temsil edecekler

Güreşte Adıyaman’ı temsil edecekler

Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi

Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi

Çelik’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Çelik’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bakan Soylu Adıyaman'da depremzedeler için yaptırılan konutları inceledi

Bakan Soylu Adıyaman'da depremzedeler için yaptırılan konutları inceledi

Tut belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye seçildi

Tut belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye seçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.