YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Valizinden 1710 paket kaçak sigara çıktı

Valizinden 1710 paket kaçak sigara çıktı

TOKAT HABERLERİ  | 23.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde valizinden 1710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen A.B.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde valizinden 1710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen A.B. isimli şahıs, yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık Suçlarının engellenmesine yönelik olarak Erbaa İlçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde sahte kimlik belgesi ile yakalanan A.B isimli şahsın valizinde yapılan incelemede 1710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca hakkında 4733 sayılı kanuna muhalefetten 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs, yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı... İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı...
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tokat Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:41
Akşam
20:04
Yatsı
21:44

Tokat Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Kumru Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Erbaa
Bahardalı Eczanesi
Niksar
Özer Eczanesi
Turhal
Kocatürk Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.