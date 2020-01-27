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Valizlere zulalanmış halde 380 paket sigara ele geçirildi

TOKAT HABERLERİ  | 27.01.2020 19:51 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Jandarma ekiplerince bir otobüste yapılan aramada 2 kişinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı.

Valizlere zulalanmış halde 380 paket sigara ele geçirildi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Jandarma ekiplerince bir otobüste yapılan aramada 2 kişinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Çalışma kapsamında durdurulan İran plakalı bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada yabancı uyruklu 2 şüphelinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara en konulurken şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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