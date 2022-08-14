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Valla Kanyonu'nda mahsur kalan son sporcu da kurtarıldı

14.08.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanyondan dün çıkarılan 10 sporcunun helikopterle kurtarılma anları kameralara yansıdı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda mahsur kalan son kişi de kurtarıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" katılımcıları arasında yer alan 17 kişiden 11'i, 12 Ağustos Cuma günü girdikleri Valla Kanyonu'nda dün mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 10'u jandarmaya ait helikopterle bulundukları yerden çıkarıldı.

Helikopterin kapasitesi ve havanın kararması nedeniyle kendisine eşlik etmesi için iki jandarma personeliyle kanyonda bırakılan son sporcu da havanın aydınlanmasıyla helikopterle kanyondan çıkarılarak ilçeye getirildi.

On sporcunun helikopterle kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sporcular, jandarma helikopterinin kanyonun zorlu yapısına rağmen alçaldığı, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin sarkıtılan iple aşağı inerek sırayla arkadaşlarını helikoptere çıkardığı anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntülerde, kanyondan alınan sporcuların Kastamonu Havaalanı'na bırakılması da yer alıyor.

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