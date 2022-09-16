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Valla Kanyonu'nun girişini tepeden gören yere "dev salıncak" yapılacak

16.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valla Kanyonu'nun girişini tepeden gören yere "dev salıncak" yapılacak

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'nun girişini tepeden gören Kerte Seyir Terası'nın bulunduğu yere "dev salıncak" konulacak.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu'nda yaklaşık 720 metre yükseklikteki Kerte Seyir Terası'na, bölge turizmine katkı sağlaması amacıyla salıncak yapılması için çalışma başlatıldı.

Yüksekliği 10 metre, ayak genişliği 20 metre olacak ve çelik profil üzerine yapılacak salıncağın yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parklar Müdürlüğü ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından gerçekleştirilen ve maliyeti 3 milyon 500 bin lira olan proje için çalışmaların başladığını söyledi.

Projede dev salıncağın yanı sıra cam zeminli teras peyzaj düzenlemesi, çadır kamp alanı, karavan alanı ve otopark yer alacağını belirten Yaşar, "Kerte Seyir Terası'nın olduğu yerde mevcut terası biraz yukarıya taşıyarak şu andaki yerine her iki ayağına cam zeminli teras ile dev salıncak yapılacak. İhalesi tamamlanmış olan projede çalışmalar başladı. Pınarbaşı'mıza yeni bir heyecan katmasını beklediğimiz projemizin önümüzdeki turizm sezonunda faaliyete geçmesini bekliyoruz." dedi.

Yaşar, projede katkısı olan herkese teşekkür etti.

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