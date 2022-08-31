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VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch geri döndü

31.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerini temsil eden öğrencilerin boy gösterdiği arenada takımlar, çevrim içi ve çevrim dışı olarak düzenlenecek elemelerde üst tura geçmek için mücadele verecek

İSTANBUL (AA) - Öğrencilerin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch 2022’nin en iyi takımını bulmak ve oyunu yeni bir boyuta taşımak için geri döndü.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, üniversitelerini temsil eden öğrencilerin boy gösterdiği arenada takımlar, çevrim içi ve çevrim dışı olarak düzenlenecek elemelerde üst tura geçmek için mücadele verecek.

Türkiye’deki çevrim içi elemelerinin 1 Eylül’de başlayıp 2 ay boyunca süreceği turnuvanın şehir elemeleri de İzmir, Antalya, Gaziantep, Ankara ve Bursa’da gerçekleştirilecek.

Takım üyelerinin aynı üniversiteden olmak zorunda olmadığı turnuvada oyuncular bu elemeleri başarılı bir şekilde geçmeye çalışıp Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek. Türkiye’nin en iyisi olan takım ise global arenada ülkemizi temsil etme fırsatını elde edecek. Yapı Kredi Play partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Campus Clutch ile ilgili detaylı bilgi ve kayıtlar RedBull.com/campusclutch adresinde.

- Red Bull sporcusu cNed’den davet

2021 yılında takımı Acend ile birlikte VALORANT Champions turnuvasında tarihin ilk VALORANT dünya şampiyonu olmayı başaran Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek, turnuva boyunca gösteri maçları düzenleyerek katılımcılarla bir araya gelecek. Türk espor tarihine adını yazdıran cNed, “Red Bull Campus Clutch turnuvası üniversiteli arkadaşlarımızın bir araya gelip yeteneklerini sergilediği ve ülkelerini global arenada temsil ettikleri bir turnuva. VALORANT’ta kendine güven her üniversiteli arkadaşımı bu turnuvaya bekliyorum” diye konuştu.

2020 yılında piyasaya girdikten sonra oyuncuların ilgi odağı olan VALORANT’ı, milyonlarca oyuncu oynuyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle elde eden VALORANT, en çok oynanan oyun olma yolundaki tırmanışını da sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk VALORANT turnuvası olma özelliğine sahip.

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