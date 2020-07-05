Van-Bahçesaray yolunda dolu etkili oldu

Van-Bahçesaray karayolunda etkili olan dolu, sürücülere zor anlar yaşatırken, ekili arazilerde zarar gördü.

Bugün saat 16.30 sularında meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu, Van-Çatak yolunana dğşen heyelandan dolayı kapanırlen, Van-Bahçesaray yolunda seyreden sürücülere ise zor anlar yaşattı. Çatak Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte heyelan bölgesine gidip yolu ulaşıma açtı. Van-Bahçesaray yolundaki sürücüler ise dolunun durmasıyla yollarına devam ettiler. Yağmur ve dolu sonrası bazı ekili alan zarar gördü.

