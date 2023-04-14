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Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

14.04.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD, UMKE ve kara yolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Bahçesaray ilçesinden Van’a seyahat etmekte olan 4 vatandaşın içinde bulunduğu 07 MN 617plakalı hafif ticari araç Karabet Geçidi civarında kötü hava koşulları nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı.

Mahsur kalma ihbarını alan Van İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile kara yolları ekipleri harekete geçti. Ekiplerinin yürütmüş oldukları titiz çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşlardan diyaliz hastası 1 kişi ambulansla hastaneye ulaştırdı, diğer 3 kişinin de kent merkezine sevkini sağladı.

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