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Van- Bahçesaray yolunda yol genişletme çalışmaları

VAN HABERLERİ  | 27.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Karayolları 11.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipiden dolayı kapanan Van-Bahçesaray kara yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Van-Bahçesaray karayolu ile birçok mahalle yolunu ulaşıma kapattı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açarken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede havanın düzelmesiyle birlikte yolu önceki gün tek şeritten ulaşıma açtı. Ekipler, bu gün 5 iş makine ile birlikte Karapet Geçidi’nde yüksekliği yer yer 2 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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