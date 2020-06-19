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Van Bilmez’den LGS mesajı

VAN HABERLERİ  | 19.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı.Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Sevgili öğrenciler, mart ayından bu yana ülkemizi de etkisine alan korona virüs nedeniyle ikinci dönem okullarımız kapalı olsa da, uzaktan eğitimlerle sizler bu sınava hazırlandınız.

Van Bilmez’den LGS mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Sevgili öğrenciler, mart ayından bu yana ülkemizi de etkisine alan korona virüs nedeniyle ikinci dönem okullarımız kapalı olsa da, uzaktan eğitimlerle sizler bu sınava hazırlandınız. Bu süreçte sizlerin başarısı için büyük emek harcayan idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler için Van Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımızın dezenfekte çalışmasını tamamladık, ayrıca sınav için gerekli olan maske ve dezenfektan desteği sağlayarak sizler için sorunsuz sınav planladık. Cumartesi günü yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler ve veliler, sınav yerlerine Van Büyükşehir
Belediyesine ait otobüsler ile ücretsiz ulaşabilecek. Yarın LGS’ye girecek olan sevgili çocuklar; size çok güveniyorum, siz de kendinize güvenin. Elinizden gelenin en iyisini yapacak ve başaracaksınız. Sizin zekanız, sizin enerjiniz her engeli aşar. Unutmayın zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS de bu süslerden sadece bir tanesidir. Öğretmenlerinizin uyarıları hep aklınızda olsun. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, size yarın gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum” dedi.

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