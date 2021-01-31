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Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 599 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

31.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 599 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 599 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da olumsuz hava koşullarından dolayı 159 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Hakkari'de 3 gündür aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi bulduğu kentte olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 66 köy ve 147 mezra yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 137 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü aktardı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise, kentte 90 köye ulaşımın sağlanamadığını aktardı.

Kurtkan, kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Araçların kara gömüldüğü kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

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