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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü

VAN HABERLERİ  | 02.01.2021 10:50 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Maraş ve Cumhuriyet caddeleriyle Beşyol Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ve zabıta ekipleri kent merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Muş, Bitlis ve Hakkari'de de kısıtlama dolayısıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Farklı yerlerde kontrol noktaları oluşturan polis, sokağa çıkan vatandaşların belgelerini kontrol ederek kısıtlamaya uymayanlara ceza kesti.

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