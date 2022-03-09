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Van, Bitlis ve Muş'ta 112 yerleşim biriminin yolu kapandı

09.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Bitlis ve Muş'ta 112 yerleşim biriminin yolu kapandı

VAN (AA) - Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar ve tipiden dolayı 112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 58 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele ekiplerinin yolları açmak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

- Muş

Muş'ta akşam saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar nedeniyle 47 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemeye başladı.

Vatandaşlar da araç ve iş yerleri önündeki karları temizledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari Muş Van

Muş Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:30
İkindi
15:46
Akşam
18:21
Yatsı
19:37
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

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