Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfekte edildi

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle kentte alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde oluşturulan özel ekipler, kent genelinde halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yürütüyor.

Toplu taşıma araçları, umumi tuvalet, abdesthane, cami, park gibi alanlarda ilaçlama yapan ekipler, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin poliklinikleri, laboratuvarları, koridorları, acil servisler ve laboratuvarları ilaçlayarak dezenfekte etti.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Çalışmaların rutin olarak devam edeceğini belirten Allahverdi, "İlaçlama merkezi personelimiz tarafından toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda tedbirleri en üst seviyede alıyoruz. Özellikle koronavirüs ve diğer tüm virüslere karşı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de dezenfekte çalışması yaptık. Bu çalışma kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak." diye konuştu.

