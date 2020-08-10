YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 1,5 milyon tasarruf sağladı

Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 1,5 milyon tasarruf sağladı

VAN HABERLERİ  | 10.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, kurum içi akaryakıt kontrolü ile envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirlerini kendi atölyelerinde gerçekleştirerek 1 yılda yaklaşık 1,5 milyon TL tasarruf sağladı.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda kaynaklarını verimli ve etkin kullanan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 478 aracın tamir, bakım ve onarımı ile mobil akaryakıt otomasyon ve araç takip sistemleri sayesinde Ağustos 2019’dan bu yana 1,5 milyon TL tasarruf yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kurum içi akaryakıt kontrolü ile envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirlerini kendi atölyelerinde gerçekleştirerek 1 yılda yaklaşık 1,5 milyon TL tasarruf sağladı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda kaynaklarını verimli ve etkin kullanan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 478 aracın tamir, bakım ve onarımı ile mobil akaryakıt otomasyon ve araç takip sistemleri sayesinde Ağustos 2019’dan bu yana 1,5 milyon TL tasarruf yaptı. Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı 14 atölyede 68 personel ile 4 bin 962 tamir, bakım ve onarım işi yapılırken, yaklaşık olarak 3 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan yerleşkede oto elektrik, kaynak, egzoz ve makas, akü şarj, lastik, radyatör, kaporta, hortum pres, döşeme, torna freze, marangoz, iş makineleri, kamyon ve binek araç tamirhanelerinde belediyenin kendi iş gücü ile hizmet üretiyor.
Korona virüs salgınına rağmen ciddi bir başarı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, kamu hizmetlerinde kullandığı 127 iş makinesi, 167 kamyon, 102 otobüs, 38 itfaiye aracı, 21 cenaze aracı, 19 binek araç, 2 motosiklet ve 2 ambulans olmak üzere toplam 478 aracın tamamının tamir, bakım ve onarım işlerini bu atölyelerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca kent merkezi ve 13 ilçedeki akaryakıt noktasında hayata geçirilen mobil akaryakıt otomasyon sistemi ve araç takip sistemleri sayesinde de akaryakıtta olası kayıp kaçağın önüne geçilmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

İzmir’de yıldırım düşen evde yangın çıktı

İzmir’de yıldırım düşen evde yangın çıktı

Van Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:09
Öğle
12:17
İkindi
16:05
Akşam
19:14
Yatsı
20:42

Van Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İçişleri Bakanı Şahin Ve Genelkurmay Başkanı Özel Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Şahin Ve Genelkurmay Başkanı Özel Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.