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Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 16 milyon yolcu taşıdı

03.02.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içerisinde toplam 16 milyon 170 bin 411 kişiyi taşıdı.

Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 16 milyon yolcu taşıdı

Aldığı yeni araçlarla toplu taşıma filosunu güçlendiren büyükşehir, resmi rakamlara göre 1 milyon 141 bin civarında olan kent nüfusunun yaklaşık olarak 14 katı yolcu taşıyarak büyük bir başarıya imza attı.
Van’ın dört bir yanına geniş ulaşım ağıyla toplu taşıma hizmet veren büyükşehir belediyesi, vatandaşların toplu ulaşımda sorun yaşamaması için var gücüyle çalışıyor. Bünyesinde yer alan belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde BELVAN kart ile son bir yıl içerisinde 8 milyon 921 bin 847 kişi belediyeye ait otobüslerle taşınırken, 7 milyon 331 bin 604 kişi ise özel halk otobüsleriyle taşındı. Günde ortalama 44 bin kişinin toplu taşıma araçlarını kullandığı şehirde, ayrıca yıl içerisinde 4 milyon 553 bin 662 kişi ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlandı.

Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan seyahatlerde, 65 yaş üstü, engelli, gaziler, şehit yakınları, yerel ve ulusal basında çalışan saha personelleri ile diğer hak sahibi vatandaşların sorunsuz bir şekilde taşınması için özel halk otobüslerine, her otobüs için bin 500 TL’si Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ve 2 bin TL’si büyükşehir belediyesinden olmak üzere aylık ortalama 3 bin 500 TL ödeme yapılıyor. Bu çerçevede Van Büyükşehir Belediyesinden 12 ayda 2 milyon 134 bin 214 TL ek gelir desteği, Aile ve Hizmetler Bakanlığı ödenen destek ise 2 milyon 400 bin olmak üzere toplam 4 milyon 534 bin 214 TL ödeme gerçekleştirildi.

Ayrıca yasa gereği indirimli taşımacılık hizmeti verilen yolcu sayısı ise yıl içerisinde 1 milyon 324 bin 289 kişi büyükşehir belediyesi ve 859 bin 52 kişi özel halk otobüsleri olmak üzere toplamda 2 milyon 183 bin 341 kişi olarak gerçekleşti.

Toplu ulaşımda araç filosunun güçlendirilmesinin yanında istihdam edilen tecrübeli otobüs şoförleri ile de hizmet kalitesini artıran büyükşehir belediyesi, 2023 yılında da çalışmalarını sürdürecek

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