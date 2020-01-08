YURTHABER
  4. Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 2 bin 955 hastaya ulaştı

Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 2 bin 955 hastaya ulaştı

VAN HABERLERİ  | 08.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, bin 235 hastaya evde sağlık, bin 720 hastaya ise nakil hizmeti sundu.Engelli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği evde bakım hizmeti ve hastalığından dolayı sağlık kuruluşlarından sürekli tedavi olması gereken vatandaşlara ulaşım desteği veren Van Büyükşehir Belediyesi’nde kayıtlı 3 bin 500 hastadan 2019 yılında toplam 2 bin 955’ine hizmet verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, bin 235 hastaya evde sağlık, bin 720 hastaya ise nakil hizmeti sundu.
Engelli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği evde bakım hizmeti ve hastalığından dolayı sağlık kuruluşlarından sürekli tedavi olması gereken vatandaşlara ulaşım desteği veren Van Büyükşehir Belediyesi’nde kayıtlı 3 bin 500 hastadan 2019 yılında toplam 2 bin 955’ine hizmet verdi. Bünyesinde, 1 doktor, 3 hemşire 5 acil tıp teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1 sosyal hizmet uzmanı, 2 sosyolog, 2 ambulans ve 3 ambulans şoförü bulunduran Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının çalışmaları hasta ve hasta yakınlarından tam not aldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında ise 2 bin 300 hastaya hizmet vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Boynuna tel dolanan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetiştiBoynuna tel dolanan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Başkale Belediyesinden ‘Bir oyun bin tebessüm’ projesiBaşkale Belediyesinden ‘Bir oyun bin tebessüm’ projesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Van Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:30

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Halk Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Hayat Eczanesi
Ercis
Demir Eczanesi
Gevas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van’daki cumhuriyet savcılarına plaket

Van’daki cumhuriyet savcılarına plaket

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.