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Van Büyükşehir Belediyesi 8 köprünün yapımını tamamladı

VAN HABERLERİ  | 08.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçedeki 8 yeni köprünün yapımını tamamladı.Van Büyükşehir Belediyesi, kentte daha güvenli ve modern ulaşım ağları için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçedeki 8 yeni köprünün yapımını tamamladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, kentte daha güvenli ve modern ulaşım ağları için çalışmalarını sürdürüyor. Bir tarafta prestij cadde, yeni yol ve asfalt çalışmaları yapılırken, bir tarafta da yeni köprüler inşa edilerek yollar daha konforlu hale getiriliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 13 ilçedeki 30 noktada yapılan yeni köprüler bir bir tamamlanıyor. Şu ana kadar İpekyolu’nun Ilıkaynak Mahalle girişi ve mahalle içi, Karakoç Mahallesi, Muradiye’nin Dağören, Gürpınar Taşdöndüren, Edremit’in Taşkonak, Bahçesaray’ın Papatya ile Çaldıran’ın Sungur Mahalle yollarındaki köprü olmak üzere toplamda 8 yeni köprü tamamlanarak hizmete açıldı.
Özalp’in Seydibey, Yünkuşak ve Ayazca mahalleleri, Muradiye’nin Uluşar, İpekyolu’nun Karagündüz ve Bostaniçi, Erciş’in Şehir Pazarı ve Ada mezrası, Çaldıran’ın Kılavuz-Yanıktaş, Yücelen, Gürpınar’ın Çakınlı, Erkaldı, Başkale’nin Albayrak, Ekecek, Dereiçi ve Deringeçit mahalleleri, Gevaş’ın Daldere Mahallesi, Kardeşler ve Gölgelik mezraları, Tuşba’nın Ocaklı-Yemlice mahalleleri arası ile Saray’ın Çardak Mahalle yollarında yapılacak olan köprülerde ise çalışmalar devam ediyor.
Yerinde dökme sistemiyle imal edilen köprüler, oto korkuluğu, taşıt yolu ve yaya yolu olmak üzere 3 bölümden oluşurken, köprülerin ebatları 3 metreye 2 metre ile 27 metreye 4 metre arasında değişiyor.

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