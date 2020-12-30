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Van Büyükşehir Belediyesi 868 kilometre yol çizgisi çekti

VAN HABERLERİ  | 30.12.2020 16:43 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, 2020 hizmet yılı içerisinde kent genelinde 868 kilometre yol çizgi çalışması yaptı.2020 yılı içerisinde birçok projesini tamamlayarak hizmete sunan Van Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında da önemli çalışmalara imza attı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2020 hizmet yılı içerisinde kent genelinde 868 kilometre yol çizgi çalışması yaptı.
2020 yılı içerisinde birçok projesini tamamlayarak hizmete sunan Van Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında da önemli çalışmalara imza attı. Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeni asfaltlanan yollar başta olmak üzere bakım ve onarımı yapılan bütün yollarda yol çizgisi, uyarıcı levha, yaya geçitleri ve hız kesicilerini yenileyerek vatandaşın hizmetine modern yollar sundu. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda bir yılda 868 kilometre yeni yol çizgisi çekilirken, kent genelinde toplamda 725 adet yaya geçidi ve 382 adette hız kesicide yenilendi.
Ayrıca kış aylarında sürücüler için hayati önem taşıyan kar direkleri için de çalışma yapıldı. Özellikle kırsal mahalle yollarında zarar gören kar direklerini yenileyen Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bir yılda 16 bin kar direğinin dikimini gerçekleştirdi.
Mahalle yön tabelalarında da bu yıl çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 800 mahallenin yön tabelalarını Türkçe ve Kürtçe olarak yeniledi.
Toplu ulaşımda da vatandaşın sıkıntı yaşamaması için yürütülen çalışmalar kapsamında 50 adet yeni durak kurulurken, merkez ve Erciş’te 5 taksi durağı da tamamen yenilendi.

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