YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

VAN HABERLERİ  | 23.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki 2 kilometrelik Zeve Caddesi, 1,5 kilometrelik Fatih Caddesi ve 2,8 kilometrelik Beyüzümü Caddesi’nde asfalt çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Tuşba Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Altıntepe Mahallesi’ndeki ara sokaklarda da yol onarım ve reglaj çalışması yapıyor.
Öte yandan, Tuşba ilçe sınırları içerisinde bulunan 2,5 kilometrelik Mollakasım Mahalle yolunun da Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ay asfaltlanacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGazetecilere küfrettiGazetecilere küfretti
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kayıp askerlerden biri Ordulu
Kayıp askerlerden biri Ordulu
Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti
Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti
Vali Şıldak, Kahraman İdlip gazisini ziyaret etti
Vali Şıldak, Kahraman İdlip gazisini ziyaret etti
Osmanbükü’nde yol çalışmaları tamamlandı
Osmanbükü’nde yol çalışmaları tamamlandı

Van Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
03:52
Sabah
05:21
Öğle
12:14
İkindi
15:57
Akşam
18:57
Yatsı
20:20

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı
Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk
Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.