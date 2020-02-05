Van Büyükşehir Belediyesi bir gecede 10 hastayı kurtardı

Van’da karla mücadele ekipleri 5 ilçede 10 hastaya sağlık ekiplerinin ulaşmasını sağladı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi Van Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi. Kar yağışıyla birlikte kent merkezinde karla mücadele çalışması yapan ekipler, kırsal mahallelerden gelen ihbarları da değerlendirerek, hasta vatandaşların imdadına koştu. Mahalle yolları kapanan Başkale, Özalp, Saray, Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde sağlık ekipleri ile ortak yürütülen çalışmalarda 10 hastaya ulaşım sağlandı.

Saray ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıkta bulunan Kargalı Mahallesi’nde doğum hastası olan 25 yaşındaki Seher Fidan’ın gece saatlerinde sancıları başlayınca, yakınları hemen durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kar yağışı ve tipiden dolayı yolu kapanan mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. Ekipler 5 saatlik zorlu bir çalışmayla mahalleye ulaştı. Doğum hastası olan kadının ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada bir kız çocuğu dünyaya getiren Anne Seher Fidan, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Özalp ilçesi Boğazkesen Mahallesinde ise havale geçiren 2 yaşındaki Yaren Ergül, hastaneye kaldırılırken, Başkale ilçesi Belencik Mahallesinde ise 70 yaşındaki İsmail Elter, 3 yaşındaki Rojin Tekin, 1 yaşındaki Menese Tekin ve 2 yaşındaki Havva Nur Demirhan’a sağlık ekiplerinin ulaşması sağlandı. İlk müdahaleleri evde yapılan 4 kişi Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca Muradiye ilçesi Topuzarpa Mahallesi ve Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesinde rahatsızlanan vatandaşların imdadına da Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası yolda mahsur kalan vatandaşlar da karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

