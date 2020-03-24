YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi caddeleri dezenfekte etti

Van Büyükşehir Belediyesi caddeleri dezenfekte etti

VAN HABERLERİ  | 24.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ana arterlerde dezenfekte çalışması yaptı.Dünyaya yayılan korona virüs tehdidinin ardından önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 100 kişilik ekiple kent merkezinde insanların yoğun olarak kullandığı caddelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ana arterlerde dezenfekte çalışması yaptı.
Dünyaya yayılan korona virüs tehdidinin ardından önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 100 kişilik ekiple kent merkezinde insanların yoğun olarak kullandığı caddelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Kazım Karabekir, Cumhuriyet, Milli Egemenlik, Sıhke, İskele, İkinisan ve Zübeyde Hanım caddelerinde bulunan banka ATM’leri, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile iş yerlerinin giriş camları da baştan sona dezenfekte edildi.
Van Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüse karşı 7/24 mücadele ettiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, virüsün kontrol edilmesi için vatandaşların evlerinden dışarı çıkamamaları uyarısında bulundu. Allahverdi, "Korona virüs önlemleri kapsamında toplu yaşamın olduğu her alanda en üst düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünde kent merkezindeki ana caddelerle iş yerlerimizin girişlerinde yaklaşık 100 personelle bu çalışmayı yürütüyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan talebimiz mümkün mertebe dışarı çıkmasınlar. İllaki çıkma ihtiyaçları varsa da yakın temastan kaçınsınlar. Unutmayın korona virüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bizler tedbirimizi aldığımızda bu işin üstesinden kesinlikle geleceğiz. Bu çalışmalarımız 7/24 toplum yaşam alanları ve insanların yaşadığı bütün alanlarda devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir” diye konuştu.
İş yeri sahipleri ve vatandaşlarda yapılan çalışmayı takdir etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Van Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:18
İkindi
15:46
Akşam
18:29
Yatsı
19:46

Van Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Datça’dan Van’a gönül köprüsü

Datça’dan Van’a gönül köprüsü

Uçakla İstanbul’a götürülmek istenen 6 kilo eroin polise takıldı

Uçakla İstanbul’a götürülmek istenen 6 kilo eroin polise takıldı

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.