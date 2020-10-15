YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi Edremit’teki asfalt çalışmalarını tamamlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Edremit’teki asfalt çalışmalarını tamamlıyor

VAN HABERLERİ  | 15.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesindeki asfalt ve yol çalışmalarında sona geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesindeki asfalt ve yol çalışmalarında sona geldi. 6 mahalle yolunu çizgi çalışmasıyla birlikte tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi, 3 mahalle yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.
2020 yılı asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarını başlatan Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki sıcak asfalt ve yol çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca üç merkez ilçeden biri olan Edremit ilçesindeki çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Yapılan çalışmalarda 10 bin 812 ton asfalt kullanarak 8 kilometrelik Kavurma, Çiçekli, Gölkaşı, Bakımlı, Kıyıcak ve Andaç mahalle yolları tamamlanırken, Erdemkent, Erenkent ve Esentepe mahalle yolunda başlatılan yol, taş duvar ve reglaj çalışmaları ise aralıksız bir şekilde sürüyor. Büyük bir kısmı belediyenin iş gücüyle yapılan 12.5 kilometrelik asfalt ve yol çalışmaları sezon sonuna kadar devam edecek.
Öte yandan, Edremit ilçesindeki eğitim kurumlarına 2 bin 200 ton asfalt kullanan Van Büyükşehir Belediyesi, birçok mahalle yolunda gerçekleştirdiği iyileştirme ve yama çalışmalarına da 2 bin 500 ton asfalt harcadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Van Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
11:57
İkindi
15:05
Akşam
17:36
Yatsı
18:52

Van Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Gülseven Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çatak ilçesinin içme suyu sorunu çözüldü
Çatak ilçesinin içme suyu sorunu çözüldü
Jandarma ekiplerinden servis araçları denetimi
Jandarma ekiplerinden servis araçları denetimi
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
Güneşin Kenti Van’da Gün Batımı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.