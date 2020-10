Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı tam not aldı

Van Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin kapılarını hayvan severlere açarak 180 sokak hayvanının iç ve dış parazit aşılarını yaptı.

Bölgenin en büyük, Türkiye’nin sayılı hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olan ve son teknoloji cihazlarla her yıl yüzlerce sokak hayvanına şifa olan, yüzlerce hayvana da ev sahipliği yapan Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de çeşitli etkinliklerle sokak hayvanlarının yanın da oldu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, il genelinde tespit edilen 180 sokak hayvanının iç ve dış parazit aşılarını yaptı. Bakıma muhtaç olan hayvanları da merkeze getirerek tedavi altına alan ekipler, ayrıca rutin olarak il genelindeki 75 besleme noktasına da mama bırakıyor.

Hayvan severlerden barınağa ziyaret

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvan severler de hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ziyarete gelen hayvan severler, merkezi gezerek sokak hayvanlarına verilen hizmetleri inceledi. Özelikle çocuklar kedi ve köpeklerle eğlenceli vakitler geçirip hayvanlara mama verdi. Hayvan barınağının çok modern şartlara sahip olduğunu belirten hayvan severler, “Barınak her anlamda çok güzel, hayvanlara burada çok iyi şartlarda bakılıyor. Kedi ve köpekler çok sağlıklı ve mutlu görünüyor. Bu şartları oluşturan Van Büyükşehir Belediyesi ve veteriner hekimlerine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanları bir gün değil her gün hatırladıklarını belirten Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer ise “Merkez olarak Türkiye’nin ve bölgenin en modern tesislerinden birine sahibiz. Bu özelliğimiz sayesinde de her yıl yüzlerce hayvanı tedavi edip sağlığına kavuşturuyoruz. Bakıma muhtaç hayvanları da burada misafir ediyoruz. Yine barınağımızı her gün onlarca kişi ziyaret ediyor ve hayvanları sevebiliyor. İsteyenler ise bu hayvanları sahiplenebiliyor. İl genelinde 75 noktaya her gün düzenli olarak yem bırakıyoruz. Aşılama çalışmalarımızda rutin olarak devam ediyor. Hayvan ambulansımızla da yarılı hayvanlara anında müdahale edebiliyoruz” diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce faaliyete giren 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan barınakta, ameliyathaneler, aşılama odaları, rehabilitasyon merkezi, yıkama odaları bulunurken, 500 sokak hayvanına da ev sahipliği yapıyor.