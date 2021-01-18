YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi ilk veri merkezini kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi ilk veri merkezini kurdu

18.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, kurumun ilk veri merkezini tamamlayarak hizmete açtı.Kurumun ve vatandaşların dijital verilerinin korunması için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kurumun ilk ISO 27001 standartlarına uygun veri merkezini hizmete soktu.

Van Büyükşehir Belediyesi, kurumun ilk veri merkezini tamamlayarak hizmete açtı.
Kurumun ve vatandaşların dijital verilerinin korunması için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kurumun ilk ISO 27001 standartlarına uygun veri merkezini hizmete soktu. Uzun yıllar kurumun ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olan sistem, çevre dostu gelişmiş endüstriyel iklimlendirme sistemi ile minimum düzeyde elektrik harcıyor. İki farklı UPS ile enerji sağlanan merkez, kurumun tüm sunucu, NVR ve Network sistemlerinin ideal sıcaklıkta kesintisiz çalışmasını sağlayacak. Aynı zamanda Gigabit hızlara ulaşan yedekli metro hatları ile elektronik hizmetlerde hızlı erişim imkanı verecek.
Ayrıca sunucu sistemlerinin kapasiteleri 2 katına çıkarılırken, veri güvenliği sağlamak adına tüm sunucu sistemleri Culster (Anlık Yedekli) çalışabilir şekilde ve afet senaryoları planlandı. Sistemde veriler yedeğin yedeği olacak şekilde NAS sunucularına anlık olarak kopyalanmakta ve veri kaybını imkânsız hale getirecek şekilde tasarlandı. Sunucu ve network güvenliği ile ünlü Fortinet firmasının en güncel firewall cihazları ve kurumun kendi imkânları ile geliştirdiği özel güvenlik yazılımları sağlandı. Sanallaştırma uygulamaları ile fiziksel sunucu yatırım maliyetleri de en aza indirildi.
8 adet 42 U kabini içinde barındırabilen merkez, kurumda bulunan tüm otomasyon yazılımları, kurumsal web sitesi, web tabanlı uygulamalar, e-posta sunucuları, kurum ve vatandaş verileri yeni veri merkezde standartlara uygun şekilde güvenle depolayacak. Van Büyükşehir Belediyesi, kurum ve vatandaş verilerini en güvenli sistem ve ortamlarda saklamak için yeni güncel tüm teknolojik gelişmeleri de takip etmekte ve uygulamaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:22
İkindi
14:57
Akşam
17:19
Yatsı
18:40

Van Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Genç Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Nisa Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Köy çocuklarını ısıtan yardım

Köy çocuklarını ısıtan yardım

Fırtınanın uçurduğu çatı bir evin üzerine düştü

Fırtınanın uçurduğu çatı bir evin üzerine düştü

Sağlık çalışanlarından korona virüs farkındalık sergisi

Sağlık çalışanlarından korona virüs farkındalık sergisi

Van YYÜ’de “Minik Hayaller Çocuk Mağazası” açıldı

Van YYÜ’de “Minik Hayaller Çocuk Mağazası” açıldı

Van’da “gıdanı koru sofrana sahip çık” kampanyası

Van’da “gıdanı koru sofrana sahip çık” kampanyası

Sınır hattında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Sınır hattında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.