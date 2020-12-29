Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2020’de 10 bin vakaya müdahale etti

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son bir yılda toplamda 10 bin 61 olaya müdahale etti.

Türkiye’de en iyi 10 itfaiye teşkilatı arasında bulunan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; 13 grup amirliği, 2 müfreze 36 araç ve 362 saha personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Kent genelindeki 13 ilçede, 1 milyon 200 bini aşkın nüfusa büyük bir özveri ile hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2020 yılı içerisinde bin 344 yangın, 308 trafik kazası, 343 insan kurtarma, bin 7 hayvan kurtarma, 411 su baskını, 29 göçük, 400 baca temizleme, 28 tatbikat ile bin 522 merdivenli görev başta olmak üzere 10 bin 61 olaya müdahale etti. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için çalışan itfaiye ekipleri; ayrıca personel eğitimi, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi, yapıların yangın denetimleri, okullarda yangın ve deprem tatbikatları, bilgilendirme toplantıları ve seminer gibi çok sayıda farkındalık çalışmasına da imza attı.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) tarafından Türkiye genelindeki itfaiye teşkilatları arasında yapılan araştırmada bölgenin en güçlü itfaiye filosuna sahip olan Van itfaiyesi, kullandığı son teknolojik araç ve nitelikli personeli ile 81 ildeki itfaiye teşkilatları arasında ilk 10’daki yerini korumayı başardı.

