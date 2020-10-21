Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımından sezon hazırlığı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yıl 2. Lig 8. Grupta mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla 1. Lig yolunda play-off mücadelelerine kalan ve yarı finalde Fenerbahçe’ye mağlup olan Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonun fikstür ve statülerinin belli olmasının ardından Antrenörler Emrah Eker ve Necip Arman yönetiminde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon tamamen Vanlılardan oluşan kadrosuyla Türkiye Voleybol Federasyonunun talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirlerine de uyularak günlük antrenman ve taktik çalışmaları sürdüren voleybol takımı, hazırlık sürecinde karşılaştığı Viranşehir Eğitim Gücü Kadın Voleybol Takımını da 3-1’lik skorla mağlup etti.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan kırmızı-siyahlılar 24 Ekim Cumartesi günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Salonunda oynayacağı sezonun ilk maçında Mardin Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımını ağırlayacak.

