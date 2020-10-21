YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımından sezon hazırlığı

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımından sezon hazırlığı

VAN HABERLERİ  | 21.10.2020 10:22 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu 2.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu yıl 2. Lig 8. Grupta mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla 1. Lig yolunda play-off mücadelelerine kalan ve yarı finalde Fenerbahçe’ye mağlup olan Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonun fikstür ve statülerinin belli olmasının ardından Antrenörler Emrah Eker ve Necip Arman yönetiminde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon tamamen Vanlılardan oluşan kadrosuyla Türkiye Voleybol Federasyonunun talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirlerine de uyularak günlük antrenman ve taktik çalışmaları sürdüren voleybol takımı, hazırlık sürecinde karşılaştığı Viranşehir Eğitim Gücü Kadın Voleybol Takımını da 3-1’lik skorla mağlup etti.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan kırmızı-siyahlılar 24 Ekim Cumartesi günü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Salonunda oynayacağı sezonun ilk maçında Mardin Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımını ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
Vali Çiçek sorunları anında çözdü
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu

Van Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:15
Öğle
11:56
İkindi
14:58
Akşam
17:28
Yatsı
18:44

Van Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi korona virüse yakalandı
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi korona virüse yakalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Başhekim uyardı: Korona virüsün korkunç yüzü
Başhekim uyardı: Korona virüsün korkunç yüzü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.