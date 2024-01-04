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Van Büyükşehir Belediyesi kadınlar için okuma yazma kursu açtı

04.01.2024 14:32 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlar için başlatılan okuma yazma kursları yoğun ilgi görüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi kadınlar için okuma yazma kursu açtı

Sosyal sorumluluk projeleri ile her alanda vatandaşların hayatlarına dokunan Van Büyükşehir Belediyesi, açtığı kurslarla da büyük ilgi görüyor. Kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurs açıldı. Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta birçok noktada zorlanan kadınlar, büyükşehir belediyesinin açtığı kurslara gelerek okuma yazma öğreniyor. Usta öğreticiler tarafından verilen okuma yazma kursunda kadınlar eğitim görüyor. Kursta kadınlar akıcı okuma, hızlı yazma teknikleri ve dört işlem becerilerini geliştiriyor. 1 ve 2. kademe olarak düzenlenen kursta, başarılı olan kursiyerlere eğitim belgesi veriliyor.

Kurs sayesinde okuma yazma öğrendiklerini belirten kadınlar, kursun kendileri için çok verimli geçtiğini ifade ederek, Van Büyükşehir Belediyesi ve Vali Ozan Balcı’ya teşekkür etti.

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