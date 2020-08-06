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Van Büyükşehir Belediyesi Maraş Caddesi’ni yenileyecek

VAN HABERLERİ  | 06.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi’ni (Kazım Karabekir) yenileyecek.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında kentte, ticari potansiyeli yüksek olan caddeler tek tek yenileniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi’ni (Kazım Karabekir) yenileyecek.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında kentte, ticari potansiyeli yüksek olan caddeler tek tek yenileniyor. Bu kapsamda özellikle kış aylarında kaldırımlarıyla vatandaşa büyük sıkıntı yaşatan Maraş Caddesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenecek. Cuma günü başlayacak olan çalışmalarla Soydan Kavşağı ile Eski Emniyet Kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik caddede kaldırım yenileme, asfalt ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Yaklaşık 2 ay sürecek olan çalışmalarla cadde yeni bir görünüme kavuşacak.
Ayrıca kentteki yenileme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Cezaevi Caddesi ile Uzun ve Şehit Osman Çavuş sokaklarında da asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları yapılacak.
Belediyenin öz kaynaklarından yapılacak olan çalışmaların sezon sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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