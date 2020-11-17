Van Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mahalle yolunu asfaltladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahalle yolunu asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki asfalt ve yol çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sezonun son asfalt çalışması Gürpınar ilçesinde yapıldı. İlçenin Ortaköy Mahallesi ilk kez sıcak asfalta kavuştu. Kent merkezine yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta bulunan 550 metrelik mahalle yolunda yapılan altyapı ve reglaj çalışmasının ardından sıcak asfalt döküldü. 2020 yılı asfalt programında yer alan mahalle yolu 6 metre genişliğine kavuşturulurken, yapılan çalışmalarla daha konforlu hale getirildi.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi 2020 asfalt programı kapsamında Gürpınar ilçesi genelinde 14 kilometre sıcak asfalt yapılırken, onlarca kilometrelik yolda ise genişletme, iyileştirme ve stabilize çalışmaları yapıldı.

