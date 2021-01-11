YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi personeline biyosidal eğitimi verdi

Van Büyükşehir Belediyesi personeline biyosidal eğitimi verdi

11.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personeline yönelik ‘Biyosidal’ eğitimi verdi.Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında yapılacak vektörle mücadele kapsamında hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personeline yönelik ‘Biyosidal’ eğitimi verdi.
Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında yapılacak vektörle mücadele kapsamında hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığının merkez ve ilçelerde ilaçlamada görev yapan personeline Hacıbekir Kültür Merkezinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi’nin koordinasyonunda “Biyosidal Ürün Uygulayıcı” eğitimi verildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen eğitimde personele fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele süreçlerinde yapılması gereken hususlar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
“Vektörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edeceğiz”
Eğitimin önemine ilişkin kısa bir açıklamada bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “2021 yılında yapacağımız vektörle mücadele çalışmalarında başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla eğitim çalışmalarımız devam edecek. Bu sene personellerimiz ile birlikte ciddi bir çalışma içindeyiz. İlaçlama esnasında bütün canlıları beraber koruyacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:19
İkindi
14:50
Akşam
17:12
Yatsı
18:34
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç’tan İHA’ya ziyaret

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç’tan İHA’ya ziyaret

Funda Pastanesi İHA’yı unutmadı

Funda Pastanesi İHA’yı unutmadı

Taburcu olan Kazım Amca’dan pilotlara ziyaret

Taburcu olan Kazım Amca’dan pilotlara ziyaret

Van'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Van'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven

Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven

Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven

Halı yıkama sektöründen vatandaşlara güven

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.