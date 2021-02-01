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Van Büyükşehir Belediyesi şehirlerarası ve ilçe terminalini yeniledi

01.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali açılış için gün sayıyor.Van’da 2011 tarihinde yaşanan depremlerin ardından ağır hasar alarak yıkım kararı verilen Şehirlerarası Otobüs Terminali, karara rağmen 2018 yılına kadar aktif olarak kullanıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali açılış için gün sayıyor.
Van’da 2011 tarihinde yaşanan depremlerin ardından ağır hasar alarak yıkım kararı verilen Şehirlerarası Otobüs Terminali, karara rağmen 2018 yılına kadar aktif olarak kullanıldı. Hem görüntüsü hem de mevcut yapısı nedeniyle tehlike arz eden terminal, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in göreve başlamasıyla birlikte yenilenmesi için karar alındı.
Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda ihalesi yapılan otobüs terminalinde geçtiğimiz yıl çalışmalara başlanmıştı. Yenileme çalışmaları kapsamında kampüs içerisindeki hasarlı binalar yıkılırken daha önce iç içe bulunan şehirlerarası otobüs terminali ile ilçe terminali bir birinden ayrıldı.
Yenilenen şehirlerarası ve ilçe terminallerinde modern binalar inşa edildi. Sosyal tesislere restoranlar, marketler, mescit, berber, lavabolar ve bilet satış noktaları konuldu.
Ayrıca tüm alanın dış duvarları yenilenirken, ışıklandırmaları da yapılan terminale giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik noktalarına ise X-Ray cihazları yerleştirildi. Otobüslerin hareket ettiği peronlara ise sivil araç ve yolcu dışındakilerin girişleri yasaklandı.
Çevre yolunun hizmete girmesiyle birlikte ana yola entegre şekilde yeni otogar projelendirilecek. Şimdiki mevcut yapı ise tamamıyla ilçe minibüslerine devredilmesi öngörülüyor.

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