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Van Büyükşehir Belediyesi selin yaralarını sarıyor

VAN HABERLERİ  | 04.07.2020 13:05 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan kaynaklı yaşanan sel ve taşkınları sonrası hasar gören tarım arazilerinde çalışma başlattı.Erciş, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde yaşanan aşırı yağışlar sonrası tarım arazileri, sulama kanalları ve göletlerde hasarların oluşması üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hasar gören tarım arazileri ile gölet ve sulama kanallarında çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan kaynaklı yaşanan sel ve taşkınları sonrası hasar gören tarım arazilerinde çalışma başlattı.
Erciş, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde yaşanan aşırı yağışlar sonrası tarım arazileri, sulama kanalları ve göletlerde hasarların oluşması üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hasar gören tarım arazileri ile gölet ve sulama kanallarında çalışma başlattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla harekete geçen ekpler, Erciş ilçesi Kırkpınar Mahallesi ile İpekyolu ilçesi Çitli Mahallesinde aşırı yağışlar sonrası taşan göletlerde onarım çalışması yürüten ekipler, mahallede çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına adeta seferber oldu.
Aşırı yağışlarla birlikte oluşan su taşkınının tarım arazileri ile göletlere hasar vermesi ile durumu Büyükşehir Belediyesine ilettiklerini ifade eden Mahalle sakini, Musa Gülçiçek, ekiplere yürüttükleri çalışmadan ötürü teşekkür etti. Sel sularından dolayı tamamen kullanılmaz hale gelen göletin onarılmaması durumunda büyük bir mağduriyet yaşayacaklarını belirten Gülçiçek, ‘‘Mahallede hem hayvan içme suyu hem de arazi sulamada kullandığımız gölet tamamen hasar gördü. Belediyeye durumu bildirdik. Sağolsunlar bizleri mağdur etmeden göletin etrafını yeniden çevirip suyunu akışını sağladılar. En azından daha büyük mağduriyet yaşamayacağız. Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’dedi.

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