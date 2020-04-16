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Van Büyükşehir Belediyesi sivil araçları da dezenfekte ediyor

VAN HABERLERİ  | 16.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dezenfekte istasyonunda sivil araçlar ücretsiz ilaçlanıyor.Van’da küresel salgın korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dezenfekte istasyonunda sivil araçlar ücretsiz ilaçlanıyor.
Van’da küresel salgın korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi kent genelinde rutin olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarında toplu taşıma araçları, kamuya ait araçlar, taksiler, toplu yaşam alanları, eczaneler ve dükkanlar gibi birçok noktada yapılan çalışmaların ağı gün geçtikçe genişletiliyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Şerefiye Mahallesi’nde kurulan dezenfekte istasyonunda o güzergahtan geçen tüm sivil araçlar korona virüs salgınına karşı ücretsiz bir şekilde dezenfekte ediliyor. Hafta içi her gün 09.00-15.30 saatleri arasında isteyen herkes aracını dezenfekte edebilecek.
Dezenfekte istasyonu, Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi Astsubay Yolu Sokak üzerinde yer alıyor.

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Van Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
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