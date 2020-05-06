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Van Büyükşehir Belediyesi sosyal kartları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

VAN HABERLERİ  | 06.05.2020 13:50 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 520 ailenin sosyal kartını evlerine götürerek teslim etti.Van’da yardıma muhtaç aileler için başlatılan sosyal kart uygulaması devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 520 ailenin sosyal kartını evlerine götürerek teslim etti.
Van’da yardıma muhtaç aileler için başlatılan sosyal kart uygulaması devam ediyor. Korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle sosyal yardımlarını arttırarak devam ettiren Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların salgın riskine karşı yoğunluk oluşturmaması için de çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca bin 660 ailenin sosyal kartlarına mayıs ayı para yüklemesi yapıldı. Sosyal kartlar, daha önce vatandaşlara Van Büyükşehir Belediyesinde verilirken, salgın sonrası yardımlar, evde kalınmasını sağlamak amacıyla vatandaşın kapısına götürülerek ilgili kişiye teslim ediliyor. Sosyal hizmet uzmanları tarafından şu ana kadar 520 ailenin kartları evlerine götürülerek teslim edildi.
Yardıma muhtaç ailelerin tespit edilmesi için titiz bir çalışma yapan sosyal hizmet uzmanları, şu ana kadar yılda 3 bin 650 ailenin tespitini yaparak, bunlardan 3 bin 151’ine sosyal kart başta olmak üzere çeşitli yardımlar ulaştırdı.

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