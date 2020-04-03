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Van Büyükşehir Belediyesi sosyal mesafe için zemin çıkartmaları yaptı

VAN HABERLERİ  | 03.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların sıraya girdikleri alanlarda sosyal mesafelerini korumaları için zemin çıkartmaları yerleştirirken, belediyeye ait otobüslere ise dezenfektan kitlerinin yanı sıra ‘evdekal ve evegit’ yazıları yapıştırıldı.Korona virüs salgınıyla ilgili mücadele çalışmaları kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların sıraya girdikleri alanlarda sosyal mesafelerini korumaları için zemin çıkartmaları yerleştirirken, belediyeye ait otobüslere ise dezenfektan kitlerinin yanı sıra ‘evdekal ve evegit’ yazıları yapıştırıldı.
Korona virüs salgınıyla ilgili mücadele çalışmaları kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırlandı. ‘Sağlığınız İçin Mesafenizi Koruyun En Az 1 Metre’ yazılı çıkartmalar, kent genelindeki banka, noter, PTT şubeleri ve vatandaşın yoğun olarak hizmet almaya çalıştığı noktalara yapıştırılıyor. Yapılan çalışma ile sıraya girerek hizmet almaya çalışan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları hedefleniyor.
Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslere de dezenfektan kiti bırakılırken, salgında vatandaşların evlerinde kalmalarını teşvik etmek için de otobüslerin dış kısımlarına ‘evdekal ve evegit’ yazıları yapıştırıldı.
Yapılan çalışmaları dikkatle takip eden vatandaşlar ise salgına karşı çalışmalarda farkındalık oluşturan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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