YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi Taşkonak Mahalle yolunu asfaltlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Taşkonak Mahalle yolunu asfaltlıyor

VAN HABERLERİ  | 19.10.2020 17:39 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Taşkonak Mahalle yolunda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.Van Büyükşehir Belediyesi kendi iş gücüyle yaptığı yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Taşkonak Mahalle yolunda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Van Büyükşehir Belediyesi kendi iş gücüyle yaptığı yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Edremit ilçesine bağlı 3,5 kilometrelik Taşkonak Mahalle yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Mahalle yolunda iyileştirme ve altyapı eksikliklerinin giderilmesinin ardından asfalt serimine başlandı. Yapılan asfalt çalışma ile daha konforlu ve güvenli hale getirilen mahalle yolundaki çalışmanın bu hafta içinde tamamlanması planlanıyor.
Yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş’ten çalışmalar hakkında bilgi alarak kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.
Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi sezon içerinde Edremit ilçesi Çiçekli, Gölkaşı, Bakımlı, Kıyıcak, Andaç ve Kavurma (MEMUR-SEN TOKİ) mahalle yollarını sıcak asfalta kavuşturarak ilçede ciddi bir yol ve asfalt yatırımı gerçekleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor
Diyarbekirspor deplasmanda engel tanımıyor
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor

Van Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
11:56
İkindi
15:00
Akşam
17:30
Yatsı
18:47

Van Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Koç Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Başkale’de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi
Başkale’de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.