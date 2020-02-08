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Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı şampiyonluğa kenetlendi

VAN HABERLERİ  | 08.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 16.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 16. haftasında ağırladığı Elazığ Polisgücü Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grupta yer alan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, kritik bir virajdan da 3 puanla dönmeyi başardı. Mutlak şampiyonluk parolasıyla her maçına çıkan kırmızı-siyahlılar, aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarların yüzünü güldürüyor. Son olarak Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Spor Salonunda ligin güçlü ekiplerinden Elazığ Polisgücü Voleybol Takımını konuk eden Van ekibi; Emrah Eker, Necip Arman ve Sarbay Bağrıyanık’tan oluşan teknik kadroyla karşılaşmaya başladı. Gölkentliler Taraftar Grubunun müthiş desteği ile maç boyunca tüm setlerde rakibine üstünlük sağlayan kırmızı-siyahlılar, sergilediği eforla herkesi adeta büyüledi. 25-11, 25-16 ve 25-6’lık setlerle 3-0 galip ayrılan Van ekibi, Play-Off mücadelesi için önemli bir eşik atladı.
Bitiş düdüğü ile birlikte uzun süre şampiyonluk şarkılarının seslendirildiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kulüp As Başkanı Ruşen Alpaslan, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
Alpaslan, "Çok mutluyuz. Son 3 maçımız kaldı. Play-Off için önemli bir eşiği geçtik. Elâzığ maçı bu maratonda önemli bir eşikti, Allah’a şükür kazandık. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Ligde liderin 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta cumartesi deplasmanda Şırnak Belediyesi ile karşılaşacak. Ardından da pazar günü erteleme maçında Cizre ile oynayacak.

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Saki Eczanesi
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