Van Büyükşehir Belediyesi YDS öncesi okulları dezenfekte etti

Van Büyükşehir Belediyesi, 27 Eylül Pazar günü yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) öncesi okul ve derslikleri dezenfekte ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik il genelinde başlattığı kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürüyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde sınavın yapılacağı okul ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bulunan derslikleri ilaçlayarak hafta sonu yapılacak olan YDS’ye hazırlıyor. Dezenfekte çalışmaları okul ve dersliklerin giriş kapısından kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alanda titizlikle yapılıyor.

Dezenfekte çalışmaları il genelindeki toplu yaşam alanları, toplu taşıma araçlarında da kesintisiz olarak devam ediyor.

