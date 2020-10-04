Van Büyükşehir Belediyesi yol şerit çizgi çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesinde sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarının yol şerit çizgilerini yeniliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve ilçelerde yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda yol şerit çizgisi ve kaldırım boyama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri sıcak yol çizgi boyama aracı ile Muradiye ilçesi Eski Van yolunun 3 şerit halindeki 13 kilometrelik bölümünü de sarı ve beyaz renklerde boyadı. Yapılan çalışma ile trafik akışının güvenli ve şeritlerin belirgin hale gelmesi sağladı.

Ekipler, ayrıca 13 ilçedeki okul ve cami önlerindeki kasisler, duraklar ile araç park yerlerinde de yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor.

