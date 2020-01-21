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  4. Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası bir yılda 4 bin 343 olaya müdahale etti

Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası bir yılda 4 bin 343 olaya müdahale etti

VAN HABERLERİ  | 21.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son bir yılda 4 bin 343 olaya müdahale etti.Kentte düzeni sağlamak ve toplum sağlığını korumak için 103 personelle hizmet yürüten zabıta, 2019 yılında çok sayıda başarılı çalışmaya imza attı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son bir yılda 4 bin 343 olaya müdahale etti.
Kentte düzeni sağlamak ve toplum sağlığını korumak için 103 personelle hizmet yürüten zabıta, 2019 yılında çok sayıda başarılı çalışmaya imza attı. 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, yıl boyunca bin 22 denetim, 2 bin 81 dilenci vakası ve Alo 153 hattına bin 240 ihbar olmak üzere toplam 4 bin 343 olaya müdahale ederek büyük başarı sağladı. Ekipler ayrıca 42 cezai işlem tutanağı ve dilenciler üzerinde çıkan toplam 24 bin 564 TL’ye el koyarak kamuya aktardı.
Özellikle Bostaniçi Mahallesi’ndeki kaçak kesim, kaçak süt ve süt ürünleri imalathaneleri, seyyar satıcı ve kaldırım işgalleriyle etkin mücadele yürüten büyükşehir zabıtası, yıl içerisinde bin 215 CİMER, EBYS, mail ve dilekçeye de cevap verdi.
Ayrıca çalışmalar kapsamında 92 kasap-sakatatçı, 207 lokanta, 141 kafe-kafeterya-pastane, 163 kantin, 37 şarküteri, 204 ekmek imalathanesi ile 46 adet farklı iş kollarına ait iş yeri denetlendi.

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