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Van Büyükşehir Belediyesinden ’15 Temmuz’ konulu fotoğraf sergisi

VAN HABERLERİ  | 12.07.2020 16:09 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açtı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Van’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açtı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Van’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansı’nın katkılarıyla 15 Temmuz temalı bir fotoğraf sergisi açtı. Sergide ’15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ sırasında Türkiye ve Van’dan objektiflere yansıyan kareler sergileniyor.
Bugün Aydın Talay Yeraltı Çarşısı’nda açılan fotoğraf sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin de sergiyi gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Serginin yarın Van AVM’de, salı günü ise Park AVM’de gün boyu açık kalacağı belirtildi.
Ayrıca, 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar kent genelinde çok sayıda etkinlik düzenleneceği bildirildi.

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Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
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Baskale
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